Intervistato da Lazio Style Radio il centrocampista Lucas Leiva ha commentato così la sconfitta nel derby e il futuro del club.



DERBY PERSO - “Brucia tanto, perdere un derby non è mai bello. Nel primo tempo avevamo la partita sotto controllo, non dovevamo prendere quel gol, ancor meno in una stracittadina. Incassare una rete come la prima non può accadere, contro la Roma né contro qualsiasi altra squadra: una volta sono andati in porta e hanno segnato, mentre noi avevamo costruito. Nella ripresa avevamo mantenuto il possesso del pallone poi abbiamo concesso un contropiede perché avevamo provato ad aprirci".



RESTA - "Quando le avversarie ci aspettano, dobbiamo imparare a giocare diversamente perché di solito siamo fortissimi sulla ripartenza, giocando nello spazio con gli attaccanti. Dobbiamo trovare modi diversi per attaccare. Dispiace per i tifosi. Vediamo di chiudere al meglio la stagione, poi vedremo a fine stagione se il mister rimarrà e chi resterà".