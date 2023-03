Igli Tare non era convinto l'estate scorsa dell'acquisto di Nicolò Casale. A raccontarlo questa mattina è Il Messaggero, che svela il retroscena di una lite tra il ds della Lazio e Maurizio Sarri, il quale invece voleva puntare sul centrale dell'Hellas. Tare non era convinto in particolare della cifra da dover spendere (10 milioni di euro bonus compresi, ndr) per prelevare il classe '98 dagli scaligeri. Tecnico e dirigente sarebbero arrivati persino allo scontro, secondo la ricostruzione data dal quotidiano. Alla fine l'allenatore toscano ha avuto ragione, venendo accontentato sul mercato con l'arrivo proprio del difensore originario di Negrar, che oggi forma insieme a Romagnoli una delle migliori coppie difensive della Serie A.