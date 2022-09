È un sogno per un medico avere a disposizione una struttura come questa.

oggi pomeriggio è stato presentato ufficialmente il. Si tratta di un'insieme di strutture e macchinari a disposizione dello staff sanitario biancoceleste, implementato anche con l'innesto di nuovi specialisti. Con questo tipo di investimenti la società si pone all'avanguardia nel prevenire e trattare qualunque tipo di infortunio o problematica di natura fisica dei propri atleti.Alla presentazione hanno preso parte il, che ha dichiarato:Lo stesso Pulcini, le cui parole sono riportate anche sul sito ufficiale della Lazio, ha poi proseguito: "Il Presidente ci ha fornito diciassette medici specializzati in grado di curare qualsiasi tipo di disfunzione.. La Lazio è stata la prima ad andare in lockdown, la prima ad attivare i corsi per l’uso del defibrillatore a favore dei giocatori, che ottengono un tesserino internazionale per intervenire in novantacinque nazioni. Ogni giocatore viene monitorato ogni giorno dal momento in cui varca la soglia del Centro Sportivo. Il professionista arriva al campo un’ora prima dell’allenamento per riscaldare bene i muscoli, così come al termine della gara deve svolgere un defaticamento attivo"., Coordinatore dello staff medico biancoceleste, subito dopo ha aggiunto: "La piscina è un elemento importante per il recupero di un atleta, è il primo passaggio che utilizziamo nell'iter per superare un trauma. Ha anche una valenza per mantenere tonica la muscolatura dell'atleta. La soddisfazione è tanta. Io, insieme ai miei collaboratori, investo sulle conoscenze: queste strutture sono l'orgoglio della Società,, che ci ha creduto investendo molto".