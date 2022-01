Un addio burrascoso quello di Lotito alla Salernitana. Nonostante l'aver portato la squadra dalla Serie D alla Serie A i granata non hanno mai amato il patron, il quale si è sentito tradito dopo tutti gli sforzi fatti. Il quotidiano Il Mattino oggi riporta alcune dichiarazioni amare del ex presidente: "​Non torno a Salerno dove mi hanno voltato le spalle dopo tutto quello che ho dato". Oggi quindi non seguirà la sua Lazio in strasferta proprio contro i cavallucci marini.