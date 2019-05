Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport , con un messaggio alla Juve : "Me lo hanno appena detto... Siamo l’unico scoglio capace di arginare il mare. Abbiamo conseguito un trofeo che ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti, soprattutto delle potenzialità della squadra. Non penso che la Lazio non avesse le potenzialità per attestarsi nelle prime posizioni. Il fatto stesso di aver vinto meritatamente, a parte le dietrologie, con l’Atalanta che veleggia verso la Champions, significa avere le potenzialità per potersi confrontare.