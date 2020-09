Alle ore 17:30 alla Rinascente di via del Tritone a Roma è andata in scena la presentazione della Lazio Women per la stagione 2020/21. Oltre al direttore sportivo Mauro Bianchessi e alla team manager Monica Caprini, all’evento ha partecipato anche il presidente Claudio Lotito. Ecco come si è espresso: "Cercheremo di fare il meglio possibile. Il campionato non lo giocheremo da soli, esistono anche dei fattori imponderabili. L’anno scorso eravamo in condizione di pretendere qualcosa di più, però ci siamo accontentati di ciò che abbiamo ottenuto. Quest’anno stiamo cercando di fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto e di integrare l’organico con nuove figure che possono dare un valore aggiunto”.



Sul mercato: “Quello che manca lo vedremo alla fine del mercato. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso un centrocampista (Escalante, ndr), un portiere (Reina, ndr), un attaccante (Muriqi, ndr) e un esterno (Fares, ndr) e vedrete che arriverà pure qualcos’altro".



Sugli obiettivi della Lazio: "Io l’ho sempre detto: non vendo sogni ma solide realtà. Il mio compito è mettere la squadra nelle condizioni di fare il meglio. Poi purtroppo in campo non ci vado io. La prima squadra ha le possibilità tecnico agonistiche e infrastrutturali che le permettono di esprimersi al meglio. Poi non so cosa accadrà sul campo".