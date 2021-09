Claudio Lotito, il "rompiscatole". Con un servizio firmato da Giancarlo Feliziani, il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana torna sullo strano caso del presidente della Lazio: senatore indesiderato. Infatti ormai un anno fa (il 24 settembre 2020) con 12 voti favorevoli e 7 contrari la Giunta per le elezioni di Palazzo Madama aveva accolto il ricorso di Lotito contro Vincenzo Carbone, senatore eletto in Campania nelle liste di Forza Italia e poi passato lo scorso luglio a Italia Viva.



Subito dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 il calcolo aveva premiato Carbone, risultato primo dei non eletti nel collegio Campania 3. Lotito aveva presentato ricorso sostenendo che il seggio andava attribuito al collegio Campania 1, dove lui si era candidato con FI.



Il problema è che la conferenza dei capigruppo (già sollecitata più volte dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati) non ha ancora stabilito quando la questione sarà trattata in Aula. Dove nel caso, per ribaltare la decisione della Giunta, dovrà essere presentato e approvato un ordine del giorno che salvi Carbone. Altrimenti Lotito diventerà a tutti gli effetti un senatore della XVIII legislatura, il cui termine naturale è previsto per il marzo 2023.