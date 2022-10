Tare e la Lazio ancora avanti insieme? Dopo le frizioni estive il divorzio a fine stagione, alla scadenza naturale del contratto, sembrava quasi certo. Il presidente Claudio Lotito però non sembra intenzionato a lasciar andar via cosi facilmente il ds, dopo tredici anni di lavoro insieme. "Il suo ruolo non è mai stato messo in discussione, né per adesso, né per il futuro" ha affermato perentoriamente il patron biancoceleste ai microfoni del Messaggero.



L'ingresso di Fabiani nei quadri societari e il ridimensionamento delle mansioni dell'ex attaccante, hanno generato tensioni. Inutile nasconderlo. I buoni risultati della squadra, e l'opera di mediazione dello stesso Lotito, hanno contribuito a far rientrare la situazione nei ranghi di ordinarie dinamiche aziendali. Ma la questione andrà chiarita e risolta. Si è parlato nelle scorse settimane di proposte di rinnovo all'orizzonte, ma per il momento non risulta nulla di concreto. Estimatori e offerte per altri lidi a Tare non mancano, ma per correttezza e riconoscenza il ds vuole attendere una mossa dal club biancoceleste prima di prendere una decisione definitiva. Ogni scenario resta perciò aperto. E viste le premesse di qualche mese fa, è già un passo avanti.