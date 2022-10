Tanti rumors sul futuro di Milinkovic Savic, da tempo nel mirino di diversi club inglesi ma la Lazio non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. La conferma arriva dal presidente della Lazio Claudio Lotito, che ai microfoni de Il Messaggero ha ribadito: "Non vendo Milinkovic, gli offrirò il rinnovo. Oggi vale 120 milioni, e ogni mese che passa il prezzo sale sempre di più. Sono orgoglioso di questa Lazio, è bella e punta in alto".



MERCATO - "Vedremo cosa fare insieme a Sarri, ma è chiaro che molto dipenderà anche dalle competizioni che dovremo affrontare nella seconda parte di stagione".



CANCELLIERI - "Deve crescere, ha solo bisogno di tempo".



FELIPE ANDERSON - "Sarri è convinto che sia un potenziale fenomeno, anche in quel ruolo. E lo penso da sempre anch'io".