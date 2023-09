Lavuole cavalcare l'onda di entusiasmo del. La partita pareggiata in extremis contro l'in, grazie al portiere biancoceleste, dovrà diventare, iniziata non nel migliore dei modi con tre sconfitte e una sola vittoria in campionato. Su questo ha insistito il presidente Lotito ieri sera, a cena con tutta la squadra. Come scrive il Messaggero questa mattina, il patron ha catechizzato i suoi uomini in vista dell'impegno di oggi contro il. C'è bisogno di muovere la classifica e di mostrare lo stesso carattere visto martedì sera anche in campionato.Stasera peròcome in coppa. A fare da contraltare all'euforia generata dal rocambolesco finale di partita targato Provedel ci sonoSono solo 5000 i tagliandi staccati fino a ieri sera per la gara di campionato contro i brianzoli. Sommando la quota di abbonati si arriverà a circa 35000 presenze (quattro giorni fa ce ne era più oltre 10000 in più): in molti lamentano un aumento a loro giudizio eccessivo dei prezzi anche nei settori più popolari rispetto all'anno scorso. 40€ il costo di un biglietto normale in curva, sia oggi, sia mercoledì col Torino. Si arrivava oltre i 50€ invece per la gara in Europa. La critica principale che si legge soprattutto sui vari canali social e ascoltando le radio è da parte di chi non ha potuto (non per scelta, ma per necessità) sottoscrivere l'abbonamento, che si sente così doppiamente penalizzato dalla politica societaria.