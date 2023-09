Lazio-Monza (sabato 23 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questo match con soli 3 punti in classifica, uno in meno degli ospiti, ma caricati dal gol segnato dal portiere Provedel all'ultimo secondo della sfida pareggiata con l'Atletico Madrid di Simeone in Champions League.



LE ULTIME - Sarri perde Pellegrini per infortunio. Dall'altra parte Palladino non può contare sugli indisponibili Di Gregorio, D'Ambrosio e Caprari oltre allo squalificato Caldirola (espulso nel pareggio di domenica scorsa in casa con il Lecce).



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Colpani; Colombo. All. Palladino.