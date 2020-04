Lotito continua a foraggiare la Salernitana? Come riporta Il Mattino (e si può leggere su Salernonotizie.it) nel bilancio della Lazio, tra le 'parti correlate', la cifra di 1,27 milioni sono stati girati alla Salernitana nel semestre luglio-dicembre 2019. L'uscita a bilancio viene giustificata: "per l’utilizzo di diritti commerciali e pubblicitari nell’obiettivo anche dell’impiego e valorizzazione del proprio patrimonio sportivo, soprattutto del settore giovanile".



I PRESTITI GIRATI A SALERNO - Non solo, anche sul mercato la Lazio lavora in stretta sinergia con la Salernitana, anzi fa di più: gli acquista di fatto i giocatori. O meglio, li preleva, li paga e poi li gira in prestito a Salerno: si tratta di Dziczek (2 mln al Piast Gliwice, 150mila euro per l’intermediazione) che ha firmato un quinquennale con la Lazio, come anche Kiyine (un milione al Chievo). Più altre operazioni minori come Karo, Gondo e Maistro.