Claudio Lotito vara il suo piano stipendi, appoggiandosi al modello Juve, già utilizzato dal club bianconero per tagliare le spese in questi mesi economicamente complessi. Come? "Gli italiani - si legge sul Corriere di Roma - l’hanno presa male, gli stranieri peggio. Si potrebbe arrivare a una soluzione tipo quella della Juve, per la quale Lotito si è complimentato con Agnelli in un’assemblea di Lega: la mensilità di marzo non verrebbe pagata, quelle di aprile, maggio e giugno sarebbero spalmate durante la prossima stagione. Questa è l’idea del presidente, a patto che il calcio riparta". I giocatori hanno idee diverse.