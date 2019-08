Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato una dichiarazione all'Ansa alla vigilia del derby con la Roma: "La Lazio cresce su tutti i fronti, il derby sia leale e contraddistinto solo da passione".



LA DICHIARAZIONE - "La Lazio cresce come squadra e società, come comunità consapevole di una storia e di una tradizione lunghissime. Nel momento in cui inizia il nuovo campionato quello in cui verrà festeggiato l'anniversario dei 120 anni dalla fondazione, è legittimo e doveroso informare la tifoseria delle attività realizzate e di quelle che si stanno assumendo per migliorare sempre di più le strutture e l'immagine di una società che non si limita a operare nell'ambito esclusivamente sportivo, ma anche nel sociale. Ora siamo e dobbiamo essere tutti uniti dal grido 'Forza Lazio': sono certo che il derby sarà leale, corretto e segnato solo da grande passione".