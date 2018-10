Il potere di Lotito, si potrebbe chiamare. Come riporta Lazionews, il presidente della Lazio è stato al centro di un episodio curioso nelle ultime ore. Insieme a Maurizio Carrasco (presidente della Federazione medico sportiva italiana) e una terza persona, era atteso a Milano per una riunione del CONI. Poi, l'imprevisto: a causa di un ritardo, Lotito e i suoi compagni di avventura sono arrivati all’aereoporto di Fiumicino e hanno trovato il gate chiuso e l’aereo pronto al decollo. La soluzione? Tutto fermo, aereo bloccato in pista, gate riaperti e Lotito che riesce a salire a bordo. Un piccolo imprevisto, e un grande potere.