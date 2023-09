Svegliatevi, basta con questo atteggiamento!

Domenica di fuoco in casaper la peggior partenza dei biancocelesti nell'era dei tre punti. Come racconta Il Messaggero questa mattina, già sabato sera dopo la partita pareggiata col Monza il presidente si era fatto sentire negli spogliatoi dell'Olimpico, imputando alla squadra un atteggiamento inaccettabile in campo.E dopo aver tuonato così, a caldo, ieri, alla ripresa degli allenamenti, il patron ha poi rincarato la dose. Prima, riporta invece Repubblica, ha avuto un confronto privato con il tecnico, chiedendogli conto su alcune scelte, a cominciare dai motivi per cui avrebbe rilegato alla panchina a oltranza Castellanos. Poi è toccato ai calciatori, imputando loro la responsabilità di prestazioni neanche lontanamente all'altezza delle aspettative, dopo l'annata scorsa. Il patron della Lazio è convinto di aver allestito una squadra tecnicamente e qualitativamente di gran lunga migliore rispetto ai valori mostrati fin qui e pretende dai suoi uomini un immediato cambio di rotta. Anche per questo motivo, in accordo con lo stesso Sarri,previsto per oggi. Immobile e compagni torneranno ad allenarsi già da questa mattina per preparare la sfida di mercoledì col Torino., con staff tecnico e squadra che resteranno chiusi a Formello, fino alla partita con i granata, divenuta di fatto già un'ultima spiaggia per non compromettere ulteriormente l'intero cammino in questo campionato.