L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo il pareggio in casa per 1-1 col Monza: "Abbiamo concesso tanto quando siamo diventati passivi dopo il nostro vantaggio e prima del loro pareggio. Purtroppo abbiamo perso solidità difensiva e non riusciamo a trasformare in gol una mole di gioco importante. Attacchiamo poco la porta, è anche un discorso di mentalità".



SENZA SMS - "E' un momento difficile in cui dobbiamo stare molto calmi e capire perché non riusciamo a ripetere i risultati dell'anno scorso. Il tempo serve ai nuovi arrivati, non agli altri giocatori. Si sente la mancanza di Milinkovic-Savic? Non abbiamo più la sua fisicità, Vecino non ha lo stesso impatto. Sergej era una risorsa importante soprattutto nei finali".



FISCHI - "I tifosi devono fare quello che vogliono, non sono d'accordo sulle critiche per l'impegno che non manca mai da parte dei calciatori. Purtroppo in questo momento le cose non ci vengono bene".