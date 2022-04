C'è anche Claudio Lotito oggi tra gli invitati al ViolaPark. Nel nuovo centro tecnico della Fiorentina - che sta sorgendo in un area della periferia sud di Firenze - il presidente della Lazio, insieme a molte altre personalità del mondo del calcio, è ospite della società Viola per le celebrazioni del centenario di Artemio Franchi, che ricorre proprio quest'anno.



Presenti anche il neopresidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Il patron biancoceleste oggi è in veste di dirigente federale. All'evento partecipano anche il numero 1 della FIFA, Gianni Infantino e la Sottosegretaria del governo allo sport ,Valentina Vezzali.