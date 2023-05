"Dobbiamo subito ritrovare lo spirito collettivo, che ci ha portato così in alto in questo campionato. Mancano quattro finali e dobbiamo centrare la Champions a ogni costo. Poi io farò le mie valutazioni al traguardo".

Decisioni drastiche in arrivo in estate in casa. Lo lasciano presagire le parole dialla squadra, dopo la sconfitta col Milan. Il presidente, come riporta il Messaggero oggi, è furioso non tanto per il risultato quanto per l'atteggiamento mostrato in campo da alcuni protagonisti.

Questo il virgolettato riportato dal quotidiano, che sottolinea come il patron voglia stroncare una volta per tutte il ripetersi di alcune situazioni a Formello. Nel prossimo futuro non ci sarà più spazio per chi aizza gli animi e getta benzina sul fuoco ad ogni minimo inciampo nel corso della stagione.