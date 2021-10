L'altalenante inizio di stagione della Lazio, con la vittoria nel derby con la Roma, ma anche sconfitte brucianti come quelle contro Milan e Bologna, non è andato giù a Claudio Lotito. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente biancocelesti ha avuto un duro sfogo nello spogliatoio, ribadendo alla squadra come tutti debbano stare con Sarri e bloccando le trattative per i rinnovi di contratto che erano state iniziate in queste settimane.