"Sergej non è in vendita e non andrà alla Juventus di certo". Poche parole, un concetto chiaro. E' il messaggio che Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto mandare - riportato sulle pagine de Il Messaggero - a tutto il mercato e forse anche allo stesso Milinkovic-Savic e al suo agente Kezman.