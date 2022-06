Il presidente della Lazio Claudio Lotito, a margine di un evento in Piazza Santa Croce, ha parlato dell'attualità in casa biancoceleste:



"Questa è una società seria che non ha nessun problema ed è proiettata nel futuro con una logica di crescita non guardando solo il passato. Vogliamo competere anche nel calcio europeo, vogliamo fare sempre meglio, i risultati si cercano non si annunciano. Il comunicato della FIGC? Non ne parlo. Non facciamo regali dal mercato, vogliamo fare una squadra più competitiva e stiamo costruendo in merito al nuovo assetto tattico"