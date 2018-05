Lalo vuole e lui vuole la Juventus, ma fra un matrimonio che converrebbe sia al club bianconero che ac'è di mezzo lae la volontà di non sedersi a trattare con nessuno del presidente. Nella giornata di ieri parlando a margine di un evento () il patron biancoceleste ha confermato di aver rifiutato la scorsa estate un'offerta da 110 milioni e oggi il prezzo non può che ripartire da quell'offerta.Una trattativa in salita, quindi, nonostante la volontà del giocatore e i continui viaggi a Torino del suo agente. Una trattativa che per Lotito è addirittura impossibile. Intervistato da Tuttosport ha infatti rincarato la dose chiudendo ancor di più la porta alla Juventus rispetto a quanto riferito sul palco del premio Castagna d'oro: