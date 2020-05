A Formello si lavora in silenzio, sotto traccia, al calciomercato e alla costruzione del futuro della Lazio. A domanda rispondere che no, non se ne parla per ora, ma Claudio Lotito sta segretamente lavorando al rinnovo di Simone Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, l'offerta sarebbe già arrivata sul tavolo del mister piacentino, fondamentale nella cavalcata della Lazio.



RINNOVO INZAGHI - Un anno fa la Lazio gli aveva già rinnovato il contratto fino al 2021, ma ora Lotito vorrebbe coinvolgerlo in un progetto di più ampio respiro, vuole di fatto blindarlo. La Lazio gli ha proposto un triennale, con scadenza 2024, da 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Quest'anno arriveranno 500mila euro in caso di vittoria Scudetto: Lotito vuole puntare su Inzaghi, ci crede e lo vuole al centro del progetto.