Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro di Milinkovic-Savic: "Io non ho messo in vendita Milinkovic, come in tutte le cose se arriveranno offerte indecenti si valuterà. Nell'interesse esclusivo del club, non ho mai percepito un emolumento, al contrario di tanti altri miei colleghi".



FUTURO - Il calciatore serbo ha sostenuto questa mattina le visite mediche con il club biancoceleste ha risposto ad alcuni tifosi presenti: 'Resto? Certo, sono qui...'. Su Milinkovic c'è da registrare il forte interesse di Chelsea, Real Madrid e Manchester United, con la Juventus che resta sullo sfondo.