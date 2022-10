Milinkovic non si tocca. Almeno a gennaio. Parola di Claudio Lotito, come riporta stamattina Il Messaggero: "Non vendo Sergej, gli offrirò il rinnovo. Lo ribadisco, ora vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo". Il presidente della Lazio vuole così stoppare le voci - alimentate per lo più dal procuratore, Mateja Kezman - che da tempo accostano il Sergente alla Juve e ad altre pretendenti straniere.



Dopo il mondiale ci sarà tempo per sedersi al tavolo e parlare concretamente del futuro del serbo. Il presente però è e resta biancoceleste. I pensieri sono tutti per i risultati sul campo, dove bisogna puntare sempre più in alto: "Ora voglio vedere lo stesso spirito ammirato contro l’Atalanta in Europa, dove avremmo già dovuto fare meglio".