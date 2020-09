Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato all'agenzia di stampa Adnkronos chiarendo la propria posizione dopo essere risultato negativo al tampone per il Covid effettuato dopo aver partecipato alla riunione di Lega a Milano: "Certo che sono negativo. Faccio i tamponi ogni 4 giorni, sono sottoposto al protocollo del calcio, è normale. Se c'è un positivo, questo si deve mettere nella condizione di stare a distanza. Figurarsi, con tutti i controlli che facciamo, io a volte anche ogni due giorni visto che oltre alla Lazio ho anche la Salernitana. Comunque bisogna prendere degli accorgimenti, se uno non frequenta posti affollati, va in Sardegna, a Capri o chissà dove altro, il problema non si pone. Ma comunque c'è un allarmismo fuori luogo. Il prossimo tampone? Sarà martedì".