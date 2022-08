L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero riporta dichiarazioni importanti del presidente della Lazio Claudio Lotito, in ottica mercato: "50 milioni per Milinkovic-Savic? A quella cifra non lo vendo, vale molto di più. Il nostro mercato così è completo e finito anche perché rimarrà pure Luis Alberto. Ho mantenuto in tempi rapidi tutte le promesse che avevo fatto, sono stati presi tutti i rinforzi voluti da Sarri".