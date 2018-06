Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla a Lazio Style Magazine illustrando gli obiettivi del club biancoceleste: "La Lazio punta alla Champions. Guardiamo al futuro sapendo che saremo in grado di giocare ai massimi livelli italiani ed europei. C'è delusione per la mancata qualificazione in Champions. Abbiamo sfidato squadre da fatturati ed investimenti giganteschi ed è anche arrivata la Supercoppa. Sulla spinta dei risultati e dell'entusiasmo ritrovato è stato possibile ricostruire quella unità di spirito e di volontà tra i nostri sostenitori e la squadra che ha portato al record di spettatori all’ultima sfortunata giornata di campionato".