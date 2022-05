cinquecentomila euro dividono la Lazio e Romagnoli. Lo racconta oggi Il Corriere dello Sport parlando di una trattativa che va avanti da mesi e che sta arrivando - dopo gli ultimi colloqui tra le parti risalenti al 18 maggio e le continue recenti telefonate - alle battute conclusive.



ASSALTO FINALE - Lotito prepara l'assalto finale per colmare la distanza. Si era partiti da un'offerta bassa (poco più di 2 milioni) e da una richiesta alta (3,3 di fisso). Ora i biancocelesti sono arrivati a mettere sul piatto un ingaggio da 2,5 milioni più bonus. Il difensore è sceso a 3. La sensazione, secondo il quotidiano, è che si possa chiudere intorno ai 2,8. Il centrale in scadenza col Milan andrebbe a formare la nuova coppia titolare con Casale e Sarri vorrebbe averli entrambi a disposizione da subito per iniziare già dai primi giorni di ritiro a lavorare sui movimenti e gli automatismi da far assimilare.



ALTERNATIVE - Restano sullo sfondo le eventuali alternative in caso di arenamenti improvvisi delle trattative. Ferrari e Rugani sono tenuti in considerazione. A loro si è aggiunto nelle ultime ore Issa Diop, del West Ham. Sempre viva invece la pista Chust, che i biancocelesti potrebbero acquistare a prescindere, a patto di trovare un accordo col Real Madrid sul diritto di recompra.