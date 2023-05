Promessa di Lotito a Sarri: i primi colpi per rinforzare la Lazio arriveranno entro il 20 giugno. Lo scrive oggi Il Messaggero. Il presidente biancoceleste vuole accontentare il tecnico, consegnandogli una squadra già strutturata per il ritiro di Auronzo di Cadore. "Mi muovo io in prima persona" ha detto il patron al mister e a tutto lo staff. Oltre alle carenze nella rosa da colmare, ci sono poi da risolvere i nodi Milinkovic e Luis Alberto, da cui dipenderanno molte delle successive mosse nella campagna acquisti. In ordine di priorità, nel prossimo mese e mezzo le piste di mercato di cui si è parlato nei giorni scorsi sono quindi pronte a diventare roventi.