Si è complicato l'affare tra Napoli e Udinese per Lazar Samardzic e Lotito ora prova a soffiare il colpo sotto al naso di De Laurentiis. Ne parla questa mattina Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. Fino a ieri sembrava tutto fatto, con le concorrenti (anche la Juve oltre ai biancocelesti), rassegnate all'ormai imminente trasferimento del centrocampista serbo alla corte di Mazzarri. Ora invece si è tutto bloccato e il patron dei capitolini osserva interessato l'evolversi della situazione.



Per avvicinare le richieste dei friulani Lotito potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Basic, che ha le valigie pronte a Formello. Le parti dovrebbero accordarsi sulle valutazioni dei rispettivi profili. Quella di Samardzic, uno dei sogni estivi di Sarri per il centrocampo, al quale il tecnico non ha comunque mai smesso di pensare, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. L'affare resta difficile, ma in questo momento non è affatto impossibile come poteva sembrare fino a 24 ore fa.