Toma Basic è pronto a lasciare la Lazio. A Formello, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è arrivata un'offerta dal Friburgo che vorrebbe il centrocapista croato in prestito. Il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento. Sembra quindi solo una questione di giorni prima che l'ex Bordeaux, classe '96, saluti la Capitale per provare a rilanciarsi in Bundesilga.



Arrivato a Roma nel 2021, Basic non è mai riuscito a imporsi in biancoceleste né a ritagliarsi spazio con continuità. Tra campionato e coppe, in tre stagione in biancoceleste ha collezionato 2 gol in 70 presenze. Il suo contratto col club capitolino scade nel 2025. La Lazio spera quindi che nei prossimi mesi il giocatore possa mettersi in bella mostra in Germania per poi puntare a monetizzare al massimo la sua cessione definitiva in estate.