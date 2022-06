Inserimento della Lazio su Torreira. Questa l'indiscrezione lanciata oggi da tuttomercatoweb.com, secondo cui sarebbero in corso colloqui tra Lotito, l'entourage del calciatore e l'Arsenal, proprietaria del cartellino.



Il centrocampista ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, ma non ha esercitato il riscatto perché sperava di poter contrattare uno sconto da parte dei gunners. Nel frattempo però si sarebbe fatto avanti il patron biancocelesti. Il classe '96 dalle parti di Formello è molto apprezzato, anche se una mossa del genere, se dovesse andare in porto, sarebbe uno sgarbo non da poco nei confronti del club di Commisso.