Lotito punta a regalare subito due colpi a Sarri per la Champions. In attacco c'è già l'accordo con Berardi (quadriennale da 3,5 milioni a stagione) e si cerca l'accordo col Sassuolo. Venerdì, riferisce Il Messaggero, a margine dell'assemblea di Lega, c'è stato un incontro tra il patron biancoceleste e Carnevali, dirigente del club neroverde. Le parti sono vicine, ma gli emiliani non scendono sotto i 20 milioni di euro.



A centrocampo invece è Zielinski il prescelto (già dall'anno scorso) di Sarri per allungare le rotazioni. Servirà poi un regista e se, come probabile, dovesse partire Milinkovic, anche un'altra mezz'ala di gamba. Ma intanto il polacco del Napoli, in scadenza con i partenopei nel 2024 e quindi acquistabile a costi sostenibili per i capitolini, è diventato l'obiettivo da raggiungere a prescindere. Non a caso, si legge sulle pagine del Mattino, quotidiano del capoluogo campano, ieri sono stati avvistati in città alcuni emissari di Lotito. Sarri sta facendo pressing per avere i rinforzi prima di Auronzo, la società a quanto pare sta provando ad accontentarlo.