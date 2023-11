Ilè uno dei temi caldi in casaquest'anno. tifosi biancocelesti lamentano da inizio stagione prezzi a loro parere ingiustificatamente troppo alti, anche nei settori più popolari. E questo ha riacceso soprattutto sui social vecchie polemiche e contestazioni dei laziali contro la gestione societaria e, in particolare, contro il presidenteProprio il patron ieri sera, durante una serata di beneficienza organizzata all'Auditorium, in occasione del quarantennale della pubblicazione dell'inno ufficiale del club Vola Lazio Vola, ha risposto così alle critiche:“Per essere chiari: la Lazio non gestisce più direttamente la biglietteria, perché la società ha ceduto a un’azienda, così come ha ceduto la pubblicità allo stadio. Quindi gli introiti non vanno nelle casse del club. Noi abbiamo voluto salvaguardare gli abbonati, con delle promozioni sugli abbonamenti, con prezzi che sono mediamente giusti, anche per la Champions League. Noi abbiamo dato questa possibilità ai tifosi, ma se poi non viene sfruttata, non posso farci nulla. Voi pensate che sia io a decidere, ma io posso soltanto dare delle indicazioni. Ci sto mettendo una buona parola maNon c’è più l’organizzazione che c’era una volta, non si pagavano tutte le tasse che ci sono oggi. Adesso invece ci sono degli indici da rispettare, tra costi e ricavi, che valgono soprattutto per le competizioni europee. Se superi determinate soglie, che quest’anno solo del 70 e dell’80% non ti puoi iscrivere alle competizioni europee”.