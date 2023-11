Vola Lazio Vola, inno ufficiale del club biancoceleste, compie 40 anni. Stasera verrà celebrato con un evento speciale, di beneficienza, all'Auditorium di Roma. L'autore,- pseudonimo del cantautore romano Antonio Pera - ha rilasciato per l'occasione un'intervista a Repubblica in cui ha raccontato la nascita e il successo di questo brano."Nel 1983 latornò in A, mentre la Roma vinse lo scudetto. Il mio amico Venditti scrisse quella meravigliosa canzone che è Grazie Roma. Io pensai che anche la Lazio doveva avere una bella canzone che la rappresentasse". Con oltre 1,3 milioni di copie vendute il brano singolo è stato l'inno di una squadra di calcio più riprodotto al mondo, grazie all'intuizione dell'autore stesso di coinvolgere i calciatori di allora nell'incisione.erano gli idoli biancocelesti degli anni '80 e questo attirò anche l'attenzione di tanti appassionati di musica in generale. Il successo mondiale però arrivò negli anni '90, dopo che il brano fu reinterpretato da Malco connel 1994."Mi iniziarono a chiamare 'il cantante della Lazio' e questa fu anche un'etichetta che condizionò la mia carriera - ha raccontato ancora nell'intervista il cantautore - Il pregiudizio è una cosa tipicamente italiana. All'estero Rod Steward e Elton John hanno legato i loro nomi a squadre come il Celtic e il Watford senza conseguenze particolari. Magari perché loro erano già famosi e io solo agli esordi. In ogni caso, anche se mi sono state precluse delle strade, non mi importa. Lo rifarei altre mille volte per la Lazio".