Dopo il successo 2-0 di ieri in Champions contro il Celtic, valso anche il passaggio del turno con una giornata di anticipo, Lotito si complimenta pubblicamente con la squadra. Il presidente della Lazio, e senatore della Repubblica, è stato intercettato dai microfoni dei cronisti parlamentari e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul risultato e la prestazione dei biancocelesti:



"Al di là del risultato positivo, quello che fa piacere è aver visto una squadra viva, compatta, determinata e dotata di ferocia agonistica. Questo è quello che volevo che accadesse. Il risultato non è altro che l’espressione dell’atteggiamento con il quale si scende in campo. Riguardo la sconfitta con la Salernitana, mi viene in mente una parabola del Vangelo, secondo la quale quando uno cade l’importante è che si rialzi. Spero che quello di ieri sia stato il segnale per far capire all’intero club che ci sono tutte le condizioni per far bene. Se c’è la volontà, la determinazione, lo spirito coeso e umile e la ferocia agonistica si possono ottenere risultati".