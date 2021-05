Continuano i contatti tra Sarri e Lotito, e al momento la situazione lascia ben sperare. Tra i due corre buon sangue e il primo avvicinamento vi è stato nel dicembre 2019. Come riporta il Corriere dello Sport, al termine della Supercoppa Italiana vinta a Riyad dalla Lazio contro la Juventus, Lotito non ricevette nessun complimento dalla dirigenza bianconera. L'unico che si avvicinò, come confidato nei giorni seguenti dal patron biancoceleste, fu proprio Sarri. Un gesto che non passò affatto inosservato e che probabilmente è stato il primo segnale positivo col tecnico nativo di Napoli, ma di fatto toscano.