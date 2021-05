Dopo l'addio di Simone Inzaghi la Lazio volta pagina. Il club biancoceleste è al lavoro per trovare il sostituto dell'allenatore che nei giorni scorsi ha trovato l'accordo con l'Inter. Il nome più caldo è quello di Maurizio Sarri, che dopo i contatti con la Roma nei mesi scorsi potrebbe sì finire nella capitale, ma sponda biancoceleste. Storie e intrecci del mercato allenatori, che in questi giorni sta prendendo tutte le copertine con cinque delle prime sette squadre del campionato che hanno cambiato in panchina.



LE ALTRE PISTE - Quattro, anzi. Perché la Lazio sta ancora valutando diverse piste prima di prendere una decisione finale. Sarri davanti a tutti, abbiamo detto; dietro di lui ci sono Espirito Santo per il quale sta lavorando il suo agente Jorge Mendes e l'ipotesi Sinisa Mihajlovic, che conosce già l'ambiente biancoceleste per averlo vissuto da giocatore dal 1998 al 2004 conquistando uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane: l'allenatore serbo si è preso qualche giorno per valutare il suo futuro, poi farà sapere la sua scelta al Bologna. Negli ultimi giorni è nata la suggestione Vicenzo Italiano, che quest'anno ha fatto molto bene portando lo Spezia alla salvezza: il club bianconero gli ha proposto un rinnovo del contratto con aumento dell'ingaggio, lui ha preso tempo e oltre alla Lazio piace anche a Sassuolo, Bologna e Verona.