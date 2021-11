Claudio Lotito è intervenuto ad un evento presso lo stadio Olimpico di Roma e si è espresso anche sul possibile rinnovo di contratto con la Lazio di Maurizio Sarri: "E' un maestro di calcio, una persona idonea per aprire un ciclo e portarlo avanti per lungo tempo. È stato riscontrato anche da lui che qui ci sono le condizioni per fare un buon calcio, non solo legato ai risultati ma anche alla formazione dei calciatori. Ci sono le condizioni per fare bene, il nostro è un progetto a medio-lungo termine. Inzaghi? Ho già tanti problemi, penso alle problematiche del mio club”.