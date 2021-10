A due giorni dalla vittoria di lusso contro l'Inter, Lotito ha commentato il match tirando anche una piccola frecciatina a Simone Inzaghi. Ecco come si è espresso il presidente della Lazio a Il Messaggero: "Come era successo prima del derby, anche questo gol me lo aveva promesso. Quando Tare me lo ha detto che poteva tornare non ci ho pensato un attimo". E continua: "Io non avrei nemmeno mai voluto cederlo. E pensare che per l'ex allenatore non poteva più giocare nella Lazio...".



Ancora su Felipe Anderson: "Aveva solo bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso per esprimersi al massimo. E non avete ancora visto tutto. Perché, come dice il mister, nemmeno lui sa ancora tutte le potenzialità che ha dentro se stesso. Io gliel'ho sempre detto". Poi il plauso per tutti: "Lui è determinato dall'inizio, ma con l'Inter vanno fatti gli applausi a tutto il gruppo. La vittoria è stata raggiunta con affiatamento, con grandissimo spirito. E vanno fatti i complimenti a tutti nella Lazio. Anche a chi lavora dietro le quinte, ai medici che in pochi giorni hanno rimesso in piedi Ciro. La squadra ha reagito con grande orgoglio, come avevo chiesto. Sono contento".