Se il mercato della Lazio è ancora bloccato, in realtà mister Sarri ad oggi per la prima di campionato rischia di non avere a disposizione neanche i primi acquisti di quest'estate (Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson e Romero) più Radu. Il presidente Lotito ha già tranquillizzato il Comandante sulla situazione e ora è arrivata anche la conferma su Il Messaggero. "Con me il risultato è garantito. Non c'è nessuna preoccupazione, tessereremo tutti all'ultimo", queste le dichiarazioni del patron biancoceleste al quotidiano. Per sbloccare almeno queste cinque ufficialità Lotito è pronto ad effettuare un prestito personale non finalizzato, non un aumento di capitale.