Lazio, Lotito su Kamada: 'Tudor ci punta, ora deve decidere se restare'

L’allenatore lo sta coinvolgendo e ne ha fatto un perno per il futuro, adesso deve decidere di restare alla Lazio.

Tudor sta provando in tutti i modi a convincerea restare allaIl tecnico vuole puntare su di lui per il centrocampo dell'anno prossimo e anche Lotito spera che il calciatore alla fine possa convincersi a proseguire la sua avventura in biancoceleste. Oggi Il Messaggero riporta un virgolettato del presidente biancoceleste proprio sul futuro del calciatore giapponese:

L'ex Eintrachrt Francoforte è arrivato a Formello l'estate scorsa a parametro 0. Con la Lazio ha firmato un contratto annuale, con opzione unilaterale di rinnovo: in pratica deciderà lui se far scattare o meno la clausola che lo legherebbe ai biancocelesti per altri tre anni (fino al 2027). Lo comunicherà alla società entro la fine della stagione (deadline fissata al 30 maggio, ndr). Se fino a poche settimane sul suo addio c'erano ben pochi dubbi, ora lo scenario sembra essersi capovolto. Il classe '96 ci sta pensando seriamente, anche perché le voci di interessamento di altre società, che si erano fatte insistenti in inverno, non stanno trovando seguito in quest'ultimo periodo. Tecnico, società e anche molti tifosi sarebbero tutti ben felici di vederlo ancora con l'aquila sul petto. Ma dipende solo da lui.