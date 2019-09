Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla di Ciro Immobile a marine dell'evento Itaca2019 su bullismo e sport. Queste le parole rilasciate a LaLazioSiamoNoi.it: "A Immobile sono successe due cose. Aveva l'ansia di voler dare un forte contributo, forse perché prima della partita ci avevo parlato io, responsabilizzandolo molto. Poi mi è stato riferito che nell'intervallo aveva accusato un problema fisico e allora l'allenatore, pensando alla partita di mercoledì contro l'Inter, pensava di preservarlo non stando bene. Allora lui ha avuto questa reazione. Il suo comportamento è stato percepito come un elemento di ribellione, di mancato rispetto delle regole, ma è un'interpretazione sbagliata. Non tutti possiedono autocontrollo, in determinate condizioni. Va considerato anche lo stato psicologico, l'adrenalina che uno ha nel corpo, non sempre si riesce a frenare l'aspetto istintivo. Lui poi ha chiesto scusa in maniera autonoma".