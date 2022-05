La Lazio torna alla carica col Verona per Casale. Per rifondare la difesa serviranno in estate due elementi di livello e uno di quelli che Sarri gradirebbe, per la sua duttilità sia da centrale, sia da terzino, è proprio il classe '98 dell'Hellas. Secondo il Corriere dello Sport la settimana scorsa c'è stato anche un incontro a cena tra i presidenti Lotito e Setti per tornare a parlare del possibile affare.



Lungamente corteggiato in inverno dai biancocelesti, alla fine non se ne fece nulla, ma il suo nome non è mai svanito dai radar. Il difensore ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni, che sei mesi fa non fu possibile sborsare anche per via dei problemi con l'indice di liquidità. Su di lui hanno messo gli occhi in parecchi dopo questa stagione a buoni livelli in A. Anche la Roma ci sta pensando. Ma il patron biancoceleste, oltre ad essersi mosso in anticipo, ha un rapporto stretto con il numero 1 degli scaligeri: la buona riuscita dell'affare Zaccagni a fine estate scorsa lo dimostra. Ci sarà però da trattare ancora per affondare il colpo e regalare all'allenatore toscano il primo rinforzo per la retroguardia.