La Lazio in estate ha deciso di comprare Muriqi, ancora alla ricerca del suo primo gol italiano. Come scrive Il Tempo, i biancocelesti hanno deciso di dilazionare il pagamento del cartellino dell’ex Fenerbahce (17,5 milioni di euro) in quattro tranches: la prima da 4 milioni e 875mila è stata pagata al momento della firma, un’altra dello stesso valore deve essere pagata entro il 31 dicembre 2020. La Lazio, però, vorrebbe già posticipare la seconda tranche, col Fener che, in caso di ritardo, avrebbe diritto di ricevere fino al 18% della somma dovuta.