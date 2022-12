Al vaglio in casa Lazio la realizzazione di una media house. Ne parla oggi i Corriere dello Sport. Lotito vorrebbe dotarsi di una propria casa di produzione per contenuti audiovisivi. Ciò permetterebbe tra l'altro al club di realizzare da sé le immagini delle gare casalinghe - come già fanno altri sei squadre in Italia, tra cui Juventus e Napoli - e risparmiare così parecchi soldi.



Nasce anche da questa volontà la sottoscrizione nei mesi scorsi di un accordo con l'agenzia NVP, per la cura e la gestione dei canali TV, radio e social ufficiali biancocelesti. Dal 2023 potrebbe dunque venire a configurarsi una completa autogestione dei media da parte della società capitolina.