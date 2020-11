Buone notizie per la Lazio. ​Dopo aver ricevuto l'ok dall'Asl Lucas Leiva è tornato in gruppo. Il brasiliano ex Liverpool è negativo al Covid-19, mentre per Immobile serve ancora tempo. Dopo il giro di tamponi effettuato oggi a Formello intorno alle 8.30, l'attaccante della Nazionale domani mattina effettuerà un nuovo tampone. Inzaghi attende con fiducia, spera di recuperarlo per la sfida di campionato contro il Crotone, in programma sabato alle 15.