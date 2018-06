Luis Alberto a Torino. Il mercato, però, non c'entra. Il trequartista della Lazio, come racconta il Corriere di Torino, si trovava all'Azhar, ristorante e discoteca in corso Moncalieri, nella notte tra domenica e lunedì. La Juventus, però, non c'entra niente con l'ex Liverpool, che ha una valutazione da 40 milioni di euro.